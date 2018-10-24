Эмин Агаларов представил новый дуэт "Мой Азербайджан"

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов вместе с российским певцом Максимом Фадеевым представили дуэт "Мой Азербайджан" ("Mənim Azərbaycanım").

Как сообщает Report, об этом на своей странице в İnstagram написал Эмин Агаларов.

По его словам, песня о родном: о доме, о матери, о родине и о чем-то очень сокровенном: "В этой песне заложены самые настоящие и искренние чувства и эмоции. Все, чего касается Макс - шедевр и я благодарен ему за такой замечательный подарок".

Автор музыки: Максим Фадеев. Авторы текста: Максим Фадеев и Ольга Серябкина.

Отметим, что дуэт "Мой Азербайджан", который входит в новый альбом Эмина Агаларова "Неба не боялись", уже доступен на всех цифровых площадках России и СНГ.