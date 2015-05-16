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    Эльнур Гусейнов провел вторую репетицию на сцене конкурса "Евровидение-2015" - ВИДЕО

    Репетиция прошла успешно

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Представитель Азербайджана на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2015" Эльнур Гусейнов провел вторую репетицию на сцене конкурса. Об этом Report сообщает со ссылкой на EscToday.

    На сегодняшней репетиции певец и танцоры отработали важные детали выступления. Репетиция прошла успешно.

    Отметим, что конкурс Евровидение пройдет в этом году в Вене. Эльнур Гусейнов исполнит на конкурсе песню "Час волка" (Hour of the wolf).

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