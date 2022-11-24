Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья в новых "Пиратах Карибского моря"

Джонни Депп вернется к роли капитана Джека Воробья в новом фильме "Пираты Карибского моря" спустя пять лет после последнего фильма серии.

Джонни Депп вернется к роли капитана Джека Воробья в новом фильме "Пираты Карибского моря" спустя пять лет после последнего фильма серии.

Как передает Report, об этом пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на источники.

"Список приглашенных из нового фильма "Пираты Карибского моря" показывает, что Джонни Депп вернулся в роли капитана Джека Воробья", - пишет газета.

Таблоид отмечает, что ранее Депп говорил, что в этом году он не вернется в успешную франшизу.

Рабочее название нового фильма, как сообщают источники газеты, "День на море". Планируется, что съемки начнутся в начале февраля 2023 года в секретном месте в Великобритании. В статье также подчеркивается, что компания Disney, которая владеет франшизой, хочет "сохранить все в тайне, насколько это возможно".

"Все находится на ранних стадиях, и к проекту, который называется "День на море", до сих пор не прикреплен режиссер. Ожидается, что Джонни проведет пробную съемку в начале февраля, прежде чем производство полностью начнется", - сказал собеседник таблоида.

По информации The Sun, американский кинорежиссер и кинопродюсер Брюс Хендрикс, который работал над первыми тремя фильмами про пиратов, назначен исполнительным продюсером нового проекта.

Первый фильм серии "Пираты Карибского моря" под названием "Проклятие Черной жемчужины" вышел в 2003 году. После выхода фильм занял 22 место в списке наиболее прибыльных фильмов в истории.