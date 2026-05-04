"Дьявол носит Prada 2" собрал $233 млн за первый уикенд

Фильм "Дьявол носит Prada 2" показал мощный старт в мировом прокате, собрав $233 млн за первый уикенд.

Картина заработала $77 млн в Северной Америке и еще $156,6 млн на международных рынках. Газета отмечает, что основную часть аудитории составили женщины.

По данным опросов PostTrak, они обеспечили около 76% продаж билетов.

Оригинальный фильм "Дьявол носит Prada" заработал более $326 млн в мировом прокате и со временем приобрел культовый статус благодаря многочисленным цитатам и влиянию на поп-культуру.

Аналитики отмечают, что успешный старт фильма стал важным сигналом для Голливуда на фоне отсутствия нового фильма Marvel в начале летнего сезона. По данным Comscore, североамериканский бокс-офис сейчас примерно на 14% опережает показатели прошлого года.