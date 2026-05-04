"Дьявол носит Prada 2" собрал $233 млн за первый уикенд
- 04 мая, 2026
- 15:11
Фильм "Дьявол носит Prada 2" показал мощный старт в мировом прокате, собрав $233 млн за первый уикенд.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Guardian.
Картина заработала $77 млн в Северной Америке и еще $156,6 млн на международных рынках. Газета отмечает, что основную часть аудитории составили женщины.
По данным опросов PostTrak, они обеспечили около 76% продаж билетов.
Оригинальный фильм "Дьявол носит Prada" заработал более $326 млн в мировом прокате и со временем приобрел культовый статус благодаря многочисленным цитатам и влиянию на поп-культуру.
Аналитики отмечают, что успешный старт фильма стал важным сигналом для Голливуда на фоне отсутствия нового фильма Marvel в начале летнего сезона. По данным Comscore, североамериканский бокс-офис сейчас примерно на 14% опережает показатели прошлого года.