    "Дьявол носит Prada 2" собрал $233 млн за первый уикенд

    • 04 мая, 2026
    • 15:11
    Дьявол носит Prada 2 собрал $233 млн за первый уикенд

    Фильм "Дьявол носит Prada 2" показал мощный старт в мировом прокате, собрав $233 млн за первый уикенд.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Guardian.

    Картина заработала $77 млн в Северной Америке и еще $156,6 млн на международных рынках. Газета отмечает, что основную часть аудитории составили женщины.

    По данным опросов PostTrak, они обеспечили около 76% продаж билетов.

    Оригинальный фильм "Дьявол носит Prada" заработал более $326 млн в мировом прокате и со временем приобрел культовый статус благодаря многочисленным цитатам и влиянию на поп-культуру.

    Аналитики отмечают, что успешный старт фильма стал важным сигналом для Голливуда на фоне отсутствия нового фильма Marvel в начале летнего сезона. По данным Comscore, североамериканский бокс-офис сейчас примерно на 14% опережает показатели прошлого года.

    The Devil Wears Prada 2 grosses $233 mln during opening weekend

