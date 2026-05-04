Не менее двух человек погибли при наезде автомобиля в Германии
- 04 мая, 2026
- 20:29
Не менее двух человек погибли и еще двое получили тяжелые травмы при наезде автомобиля на толпу в Лейпциге.
Как передает Report, об этом сообщает Berliner Zeitung.
Отмечается, что инцидент произошел в историческом центре Лейпцига - на одной из центральных торговых улиц города. По словам представителя правоохранительных органов, легковой автомобиль проехал через центр города, обстоятельства ДТП выясняются.
Газета Bild сообщает о восьми пострадавших. Отмечается, что водитель двигался на высокой скорости.
01:22
При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНО
00:58
"Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионство
00:24
Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношения
00:13
"Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давности
00:00
Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форума
23:51
Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг Ирана
23:46
Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении Ирана
23:44
Азербайджан рассматривает увеличение экспорта газа в Италию
23:32
