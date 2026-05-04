Не менее двух человек погибли при наезде автомобиля в Германии

Не менее двух человек погибли и еще двое получили тяжелые травмы при наезде автомобиля на толпу в Лейпциге.

Как передает Report, об этом сообщает Berliner Zeitung.

Отмечается, что инцидент произошел в историческом центре Лейпцига - на одной из центральных торговых улиц города. По словам представителя правоохранительных органов, легковой автомобиль проехал через центр города, обстоятельства ДТП выясняются.

Газета Bild сообщает о восьми пострадавших. Отмечается, что водитель двигался на высокой скорости.