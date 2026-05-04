Мелони: Уверена, что дружественные связи между Италией и Азербайджаном будут развиваться и впредь
Внешняя политика
- 04 мая, 2026
- 20:25
Уверена, что дружественные отношения между Италией и Азербайджаном будут развиваться и впредь и выйдут на более высокий уровень.
Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони в заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Выразив глубокую благодарность за проведенные в очень широком формате обсуждения, Дж.Мелони подчеркнула: "Мы еще раз подтвердили, что должны и дальше расширять наше сотрудничество".
