​Disney отправила 100 тысяч сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Компания Walt Disney с этой недели перестанет платить зарплату более чем 100 тысячам сотрудников, что составляет почти половину штата.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, во Флориде и в Париже работников Disney отправили в неоплачиваемый отпуск. При этом компания пообещала сохранить полный соцпакет по медицинскому обслуживанию.

В условиях пандемии Disney несет убытки из-за закрытия отелей и парков развлечений по всему миру.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.