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    Завотделом: Информация о назначении Надира Гафарзаде директором Дворца культуры не соответствует действительности

    Хочу отметить, что в настоящее время соответствующей вакансии нет

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ "Информация о назначении певца Надира Гафарзаде директором Дворца культуры поселка Гобу Абшеронского района не соответствует действительности".

    Об этом Report заявил заведующий отделом по культуре и туризму Абшеронского района Ильхам Манафов. 

    И.Манафов отметил, что Надир Гафарзаде активно участвует в культурно-массовых мероприятиях Абшеронского района: "В мае на одном из мероприятий он обратился ко мне по поводу работы в госструктуре. Я ответил, что в настоящее время соответствующей вакансии нет. В будущем при наличии вакансии в доме культуре, в одном из клубов мы можем ответить на просьбу Надира Гафарзаде". 

    Ильхам Манафов отметил, что в настоящее время должность директора Дворца культуры поселка Гобу свободная, обязанности директора временно исполняет Вюгар Исрафилов. 

    Отметим, что в заявлении "КавказИнфо" Надир Гафарзаде сообщил, что назначен на должность Дворца культуры поселка Гобу.

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