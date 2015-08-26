Завотделом: Информация о назначении Надира Гафарзаде директором Дворца культуры не соответствует действительности

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ "Информация о назначении певца Надира Гафарзаде директором Дворца культуры поселка Гобу Абшеронского района не соответствует действительности".

Об этом Report заявил заведующий отделом по культуре и туризму Абшеронского района Ильхам Манафов.

И.Манафов отметил, что Надир Гафарзаде активно участвует в культурно-массовых мероприятиях Абшеронского района: "В мае на одном из мероприятий он обратился ко мне по поводу работы в госструктуре. Я ответил, что в настоящее время соответствующей вакансии нет. В будущем при наличии вакансии в доме культуре, в одном из клубов мы можем ответить на просьбу Надира Гафарзаде".

Ильхам Манафов отметил, что в настоящее время должность директора Дворца культуры поселка Гобу свободная, обязанности директора временно исполняет Вюгар Исрафилов.

Отметим, что в заявлении "КавказИнфо" Надир Гафарзаде сообщил, что назначен на должность Дворца культуры поселка Гобу.