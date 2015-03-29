​Ди Каприо стал самым высокооплачиваемым актером Голливуда

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Леонардо Ди Каприо возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда за 2014 год.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Первое место он занял благодаря гонорару в $25 млн за роль финансового мошенника в картине «Волк с Уолл-стрит». Хотя эта сумма включает в себя также его доходы в качестве продюсера и проценты от сборов.

Следом за Ди Каприо идет группа актеров, каждый из которых получил за роль по $20 млн. Это актеры: Роберт Дауни-младший, Сандра Баллок, Анджелина Джоли, Дензел Вашингтон и Мэтт Дэймон.

Актер Дуэйн Джонсон смог заработать за роль в фильме «Геркулес» $15 млн.

Марк Уолберг получал за роль в минувшем году от $10 млн до $15 млн за фильм.