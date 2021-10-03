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Дэниел Крэйг получит именную звезду на "Аллее славы" в Голливуде

Дэниел Крэйг получит именную звезду на "Аллее славы" в Голливуде Британский актер Дэниел Крэйг, наиболее известный по своей роли в киносаге об агенте британских спецслужб Джеймсе Бонде, удостоится именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде.
Шоу-бизнес
3 октября 2021 г. 04:45
Дэниел Крэйг получит именную звезду на Аллее славы в Голливуде
Дэниел Крэйг

Британский актер Дэниел Крэйг, наиболее известный по своей роли в киносаге об агенте британских спецслужб Джеймсе Бонде, удостоится именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила пресс-служба организации, отвечающей за размещение этих знаков признания знаменитостей.

"Дэниел Крэйг - это британский культурный идол, так же как и Джеймс Бонд, человек, которого он (Крэйг – ред.) воплотил в пяти фильмах об агенте 007. Мы рады разместить его звезду на "Аллее славы" рядом со звездой Роджера Мура - другого прославленного актера, сыгравшего Джеймса Бонда", - приводятся в сообщении слова продюсера "Аллеи славы" Аны Мартинес.

Отмечается, что звезда Крэйга станет 2 704-й по счету и будет расположена у здания с номером 7 007, чтобы подчеркнуть вклад актера в киносагу о британском спецагенте. Церемония размещения знака признания состоится 6 октября.

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