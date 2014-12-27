​Демет Акалын отказалась выступать в Баку в новогоднюю ночь

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Известная турецкая певица Демет Акалын отказалась выступить в новогоднюю ночь в Азербайджане. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, азербайджанский бизнесмен обещал заплатить за выступление певицы в новогоднюю ночь 400 тыс. лир. Турецкая певица же заявила, что, из-за того, что "дочь плохо переносит дорогу", она не хочет выходить в дальний путь.

Д.Акалын заявила, что очень любит свою 11-месячную дочь Хиран и из-за дочери отказалась от многих предложений: "В новогоднюю ночь я буду выступать лишь в Стамбуле. Не хочу выходить в дальнюю дорогу. Не могу оставаться вдали от своей дочери. А забирать ее с собой я не рискую, боюсь, что сглазят. Я верю в дурной глаз. Поэтому решила остаться с дочерью".