Cостоялся специальный показ фильма "Джон Уик-2" для журналистов

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В Park Cinema состоялся специальный показ фильма "Джон Уик-2" для журналистов.

Как сообщает Report, главную роль в фильме сыграл известный актер Киану Ривз.

Что касается темы фильма, когда-то Джон Уик был лучшим киллером в мире, но он устал от бесконечных убийств и теперь его душа требует покоя. Джон отходит от дел, но, не успев насладиться жизнью нормального человека, ему вновь приходится взять в руки оружие. Дело в том, что его бывший напарник собирается возглавить тайную гильдию наемных убийц и, данная Джоном кровная клятва, вынуждает героя прийти на помощь коллеге. Уик отправляется в Рим, где ему предстоит вступить в противостояние с одним из самых смертоносных убийц в мире.

Одни из интересных моментов заключается в том, что при подготовке к роли Киану Ривз прошел обучение технике стрельбы из двух пистолетов и в ближнем бою у бывших бойцов спецназа.

Отметим, что в широкий прокат в Park Cinema "Джон Уик-2" выйдет с 9 февраля.