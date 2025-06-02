CineMastercard организовал праздник ко Дню защиты детей

В первый день лета ежегодно отмечается - День защиты детей.

В первый день лета ежегодно отмечается - День защиты детей.

Как сообщает Report, в кинотеатре премиум класса CineMastercard была организована развлекательная программа для детей-сирот, детей шехидов и гази Карабахской войны, а также детей из малоимущих семей.

Дети посмотрели выступление клоуна и большой куклы Соник, которые развлекали юных гостей и дарили им море позитивных эмоций. Так же были организованы различные игры и конкурсы, которые вызвали восторг у всех присутствующих.

После насыщенной программы юные зрители посмотрели комедийный фильм "Приключение Паддингтона 3" с профессиональным азербайджанским дубляжом.

На азербайджанском языке фильм озвучили Мурад Дадашов, Кямран Агабалаев, Санубар Искендерли, Земфира Абдулсамедова, Наджиба Гусейнова, Офелия Новрузгызы, Вюгар Гусейнов, Вюсал Муртузалиев, Масма Аслангызы, Нофель Шахмароглы, Ирана Керимова, Саид Мамедов, Севда Бийик и Мамедбагир Эйвазов.

Режиссер дубляжа - Вюгар Гусейнов, продюсер и звукорежиссер – Теймур Керимов, перевод – Айтен Насирли.

Режиссёр картины Дугал Уилсон. В ролях Оливия Колман, Антонио Бандерас, Эмили Мортимер, Карла Тоус, Хью Бонневилль, Джули Уолтерс, Джим Бродбент, Мадлен Харрис, Сэмюэл Джослин. Тетю Люси озвучила Имелда Стонтон, а Паддингтона – Бен Уишоу.

По инициативе сторон партнера Cinema Distribution, кинотеатра CineMastercard и при поддержке правообладателя проекта – компании VOLGA , для азербайджанской аудитории был выполнен профессиональный дубляж фильма "Паддингтон 3".

Поддержку в организации мероприятия оказали: фотосъемка - креативная компания Light in Black и аниматоры от Karnavaliya.az.