"​CinemaPlus" впервые в регионах - В Гяндже открывается первый кинотеатр

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Современный высококачественный кинотеатр, построенный в Гяндже, втором по величине городе Азербайджана, раскрыл свои двери перед местными жителями.

Как сообщает Report, первый ответственный шаг был реализован премиум-кинотеатром Азербайджана "CinemaPlus".

Новый кинотеатр под названием "CinemaPlus Khamsa", расположенный на 4-м этаже торгового центра "Khamsa Park", отдан в распоряжение любителей кино.

"CinemaPlus Khamsa" оснащен проекторами нового поколения "Barco", обладающими высокой яркостью, а также звуковыми системами.

Кинотеатру "CinemaPlus Khamsa", благодаря эксплуатации этой технологии, удалось достичь высококачественного изображения. Данный аспект будет основной причиной высокой посещаемости кинотеатра.

Также кинотеатр "CinemaPlus Khamsa" планирует проводить турецкие и зарубежные фестивали и приглашать известных лиц. Главное, что привлекает к себе внимание, это то, что в кинотеатре мировые премьеры будут показаны в тот же день.

В "CinemaPlus Khamsa" 5 залов и 461 мест, отвечающих мировым стандартам. Залы оснащены удобными и высоклассными креслами европейского производства.

В частности, можно отметить, что в мире наблюдается более 500 кинотеатров, дизайны которых относятся к канадской компании "Mesbur + Smith Architects". Именно данная компания полностью сделала дизайнерскую работу для кинотеатра "CinemaPlus Khamsa".

Помимо этого в VIP-зале, спроектированном с особым вкусом, зрители получат возможность смотреть фильмы в креслах с персональным столиком, пользоваться услугами VIP-бара, позволяющего заказывать еду и напитки во время киносеанса. Также во время просмотра фильма можно зарядить телефон с помощью специального оборудования USB, которое установлено на сиденьях.

Возможность подарить киноманам незабываемые мгновения и идеальный отдых не ограничивается только этим. Естественно, просмотр фильма и получение удовольствия немыслимы без попкорна и прохладительных напитков. Здесь для приятного и комфортного отдыха предлагаются разновидности 4-х ассортиментов попкорна, сахарной ваты, безалкогольных коктейлей со льдом и др., действуют 2 кинобара по продаже прохладительных напитков.

Что касается ценовой политики, то цены намного дешевле, чем в кинотеатрах Баку.

Сеансы Время Формат Цена Формат Цена Утро 10:00-12:00 2D 2 азн 3D 3 азн День 12:00-18:00 2D 3 азн 3D 4 азн Вечер 18:00-00:00 2D 5 азн 3D 6 азн VİP Независимо от времени сеанса и формата 15 азн

Помимо вышеперечисленных, другая главная цель кинотеатра - это привлечение рекламы. В связи с этим для компаний, работающих в Гяндже, подготавливаются специальные рекламные предложения.

ООО "CinemaPlus" планирует открыть еще ряд кинотеатров не только в столице, но и в других регионах. В Гяндже будут действовать 2 кинотеатра. В региональных кинотеатрах будут открыты приблизительно 100 вакантных мест, которые приведут к расширению рекламного рынка. В то же время, зрители, живущие в регионах, получат пользу от творчества азербайджанских и зарубежных кинематографистов. В целом, развитие сети кинотеатров поможет людям с пользой проводить свободное время.