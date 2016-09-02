CinemaPlus снизил цены на билеты в VIP-залах

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Сеть кинотеатров CinemaPlus изменила цены по продаже билетов в VIP-залах.

Как сообщает Report, до 1 октября цены на билеты с понедельника по четверг составят 10 манатов, а с пятницы по воскресенье - 15 манатов.

В VIP-зале зрители получат возможность смотреть фильмы в креслах с персональным столиком, что позволит заказывать еду и напитки во время киносеанса. Также во время просмотра фильма можно зарядить телефон с помощью специального оборудования USB, которое установлено на сиденьях.

Залы оснащены удобными и качественными креслами испанского производства компании "Figueras".

Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра, онлайн через официальный сайт www.cinemaplus.az, также позвонив на номер 012 499 89 88 и 119.

Для более подробной информации скачайте новую мобильную аппликацию кинотеатра, созданную на основе операционных систем IOS и Android.