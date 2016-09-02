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    CinemaPlus снизил цены на билеты в VIP-залах

    До 1 октября цены на билеты с понедельника по четверг составят 10 манатов, а с пятницы по воскресенье - 15 манатов

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Сеть кинотеатров CinemaPlus изменила цены по продаже билетов в VIP-залах. 

    Как сообщает Report, до 1 октября цены на билеты с понедельника по четверг составят 10 манатов, а с пятницы по воскресенье - 15 манатов.

    В VIP-зале зрители получат возможность смотреть фильмы в креслах с персональным столиком, что позволит заказывать еду и напитки во время киносеанса. Также во время просмотра фильма можно зарядить телефон с помощью специального оборудования USB, которое установлено на сиденьях.

    Залы оснащены удобными и качественными креслами испанского производства компании "Figueras".

    Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра, онлайн через официальный сайт www.cinemaplus.az, также позвонив на номер 012 499 89 88 и 119.

    Для более подробной информации скачайте новую мобильную аппликацию кинотеатра, созданную на основе операционных систем IOS и Android.

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