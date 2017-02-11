CinemaPlus призывает зрителей смотреть продублированные на азербайджанский язык фильмы

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ "Фильмы, продублированные на азербайджанский язык, не оправдывают наших ожиданий. Зритель, требующий перевода, не приходит смотреть фильм на родном языке".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде.

“Снятые в последние годы азербайджанские фильмы способствовали усилению потока зрителей в кинотеатры. Это стало большим шагом для азербайджанской киноиндустрии и мотивацией для режиссеров. Однако многие выражали недовольство демонстрацией иностранных фильмов исключительно на русском языке. Для удовлетворения потребностей азербайджанского зрителя мы приняли решение о дубляже этих фильмов на азербайджанский язык. Именно поэтому в 2016 году при сети кинотеатров CinemaPlus учредили студию дубляжа Cinemazadeh. В короткие сроки были получены сертификаты от профессиональных иностранных дистрибьюторов. Мы пригласили в студию известных и талантливых актеров и приступили к дубляжу этих фильмов. К сожалению, уже после первых продублированных фильмов я столкнулся с многочисленными негативными отзывами, в которых основная мысль заключалась в том, почему фильмы не демонстрируются на русском языке”, - сказал З. Дарабзаде.

Он отметил, что CinemaPlus ожидает зрителей на просмотр фильмов на родном языке: "Сейчас нами продублирован на азербайджанский язык фильм известного продюсера Мартина Скорсезе "Пазманский дьявол" (“За кровь до победы”). Фильм основан на реальных событиях, повествует об истории успеха, воле и желании осуществить мечту. К сожалению, продублированные фильмы не оправдывают наших ожиданий. Зритель, требующий перевода, не приходит смотреть фильм на родном языке. Я понимаю каждого из вас. Вы не рискуете смотреть иностранные фильмы в переводе, однако поверьте, что они продублированы очень профессионально и озвучены любимыми вами известными азербайджанцами, голоса которых вам близки и знакомы”, - подчеркнул глава сети кинотеатров CinemaPlus.