CinemaPlus приступила к новой акции - ВИДЕО

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ McDonald's Азербайджан и сеть кинотеатров CinemaPlus дали старт новой акции.

Как сообщает Report, в рамках этого "Вкусносюжетного предложения" посетителям всех ресторанов всемирно известной сети предлагается всего за 9.90 манат приобрести одно меню, представляющее собой набор продуктов McDonald's и подарков от CinemaPlus.

Новое меню CinemaPlus состоит из одного бургера (Big Mac или McChicken), одного среднего Френч Фрайз, одного среднего прохладительного напитка, одного билета в кино и одних 3D очков. Таким образом, любители McDonald's смогут сначала посетить ресторан, а затем воспользоваться полученным билетом и 3D очками при просмотре любого фильма в одном из любимых кинотеатров CinemaPlus.

Более подробную информацию можно приобрести на сайте www.cinemaplus.az.