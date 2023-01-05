О нас

CinemaPlus приступает к показу турецкого мультфильма "Rafadan Tayfa Qalaktik Tayfa"

CinemaPlus приступает к показу турецкого мультфильма "Rafadan Tayfa Qalaktik Tayfa" Сеть кинотеатров премиум класса CinemaPlus с 5 января приступает к показу турецкого мультфильма - "Rafadan Tayfa Qalaktik Tayfa" (Путешествие команды Рафадан в Галактику), вызвавший большой интерес у детей.
Шоу-бизнес
5 января 2023 г. 15:31
CinemaPlus приступает к показу турецкого мультфильма Rafadan Tayfa Qalaktik Tayfa

Сеть кинотеатров премиум класса CinemaPlus с 5 января приступает к показу турецкого мультфильма - "Rafadan Tayfa Qalaktik Tayfa" (Путешествие команды Рафадан в Галактику), вызвавший большой интерес у детей.

Как сообщает Report, режиссер анимационного фильма Исмаил Фидан, сказал, что это самое большое приключение "Rafadan Tayfa", которое побил местные и зарубежные рекорды в категории анимации всех времен. Этот мультфильм самый смешной и захватывающий, полный сюрпризов для маленьких друзей.

В главных ролях Левент Кол, Эмине Серген, Ягмур Серген и Ширин Джиобби.

Коротко о фильме: Акын, один из самых ярких членов астрономического клуба, обнаруживает космический корабль, приближающийся к нашей орбите, и внезапно становится известным на весь мир. В то время, как о космическом корабле публикуется много историй и выдвигается множество теорий, Хайри, сыгравший небольшую роль в открытии, также достается немного славы. Фотографии Хайри, опубликованные в газетах, привлекают внимание неожиданного человека - настоящего владельца корабля - инопланетянина! Этот загадочный, но милый инопланетянин должен найти Хайри и убедить его помочь ему. Отправляясь на поиски своего нового друга, он и не подозревает, что за ним следит группа людей с недобрыми намерениями.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “CinemaPlus”da “Rafadan Tayfa Qalaktik Tayfa” türk cizgi filmi nümayiş olunacaq

Экслюзивные новости

Посол Израиля обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Посол Израиля обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
5 января 2023 г. 13:00
Алексей Кулеба: За 4 дня над Киевской областью уничтожено почти 60 иранских беспилотников
Алексей Кулеба: За 4 дня над Киевской областью уничтожено почти 60 иранских беспилотников
5 января 2023 г. 12:12
Посол Израиля: Готовы быть полезными Азербайджану там, где мы нужны
Посол Израиля: Готовы быть полезными Азербайджану там, где мы нужны
5 января 2023 г. 11:37
Депутат Верховной Рады: Нынешний год станет годом победы Украины над Россией
Депутат Верховной Рады: Нынешний год станет годом победы Украины над Россией
4 января 2023 г. 12:53
Посол: Израиль не исключает возможности экспорта газа в Европу через TANAP и TAP
Посол: Израиль не исключает возможности экспорта газа в Европу через TANAP и TAP
4 января 2023 г. 12:00
Израиль предложил Азербайджану сотрудничество по созданию умных городов
Израиль предложил Азербайджану сотрудничество по созданию "умных городов"
4 января 2023 г. 10:45
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
31 декабря 2022 г. 13:43
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
30 декабря 2022 г. 11:18
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
29 декабря 2022 г. 16:25
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
29 декабря 2022 г. 15:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi