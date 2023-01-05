CinemaPlus приступает к показу турецкого мультфильма "Rafadan Tayfa Qalaktik Tayfa"
CinemaPlus приступает к показу турецкого мультфильма "Rafadan Tayfa Qalaktik Tayfa"Сеть кинотеатров премиум класса CinemaPlus с 5 января приступает к показу турецкого мультфильма - "Rafadan Tayfa Qalaktik Tayfa" (Путешествие команды Рафадан в Галактику), вызвавший большой интерес у детей.
Сеть кинотеатров премиум класса CinemaPlus с 5 января приступает к показу турецкого мультфильма - "Rafadan Tayfa Qalaktik Tayfa" (Путешествие команды Рафадан в Галактику), вызвавший большой интерес у детей.
Как сообщает Report, режиссер анимационного фильма Исмаил Фидан, сказал, что это самое большое приключение "Rafadan Tayfa", которое побил местные и зарубежные рекорды в категории анимации всех времен. Этот мультфильм самый смешной и захватывающий, полный сюрпризов для маленьких друзей.
В главных ролях Левент Кол, Эмине Серген, Ягмур Серген и Ширин Джиобби.
Коротко о фильме: Акын, один из самых ярких членов астрономического клуба, обнаруживает космический корабль, приближающийся к нашей орбите, и внезапно становится известным на весь мир. В то время, как о космическом корабле публикуется много историй и выдвигается множество теорий, Хайри, сыгравший небольшую роль в открытии, также достается немного славы. Фотографии Хайри, опубликованные в газетах, привлекают внимание неожиданного человека - настоящего владельца корабля - инопланетянина! Этот загадочный, но милый инопланетянин должен найти Хайри и убедить его помочь ему. Отправляясь на поиски своего нового друга, он и не подозревает, что за ним следит группа людей с недобрыми намерениями.