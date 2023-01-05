CinemaPlus приступает к показу турецкого мультфильма "Rafadan Tayfa Qalaktik Tayfa"

Сеть кинотеатров премиум класса CinemaPlus с 5 января приступает к показу турецкого мультфильма - "Rafadan Tayfa Qalaktik Tayfa" (Путешествие команды Рафадан в Галактику), вызвавший большой интерес у детей.

Сеть кинотеатров премиум класса CinemaPlus с 5 января приступает к показу турецкого мультфильма - "Rafadan Tayfa Qalaktik Tayfa" (Путешествие команды Рафадан в Галактику), вызвавший большой интерес у детей.

Как сообщает Report, режиссер анимационного фильма Исмаил Фидан, сказал, что это самое большое приключение "Rafadan Tayfa", которое побил местные и зарубежные рекорды в категории анимации всех времен. Этот мультфильм самый смешной и захватывающий, полный сюрпризов для маленьких друзей.

В главных ролях Левент Кол, Эмине Серген, Ягмур Серген и Ширин Джиобби.