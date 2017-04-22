"CinemaPlus" покажет профессиональный азербайджанский дубляж комедии "Супер Алиби" - ВИДЕО

Баку. 22 апреля.REPORT.AZ/ Сеть кинотеатров премиум класса "CinemaPlus" приступил к показу фильма "Супер Алиби" с профессиональным азербайджанским дубляжом впервые с рейтингом 18+, сообщает Report.

Фильм "Супер Алиби" был дублирован на студии "Cinemazadeh" в 2017 году.

Директор дубляжа Джафар Ахундзаде, продюсер Турал Асадов, главный редактор Хатаи Али, режиссер Ровшан Мамедли, мастеринг Азад Велиев, звукорежиссер Орхан Гасанли, перевод Хумар Гулузаде, пост-продакшн супервайзер Вугар Исламзаде.

Картину озвучивали заслуженная артистка Санубер Искендерли, актеры Оксана Расулова, ведущая Гюнель Гумбатова и Вюсал Халыгоглу, Вюсал Муртузалиев, профессиональный актер Ровшан Мамедли, а также более 15-ти профессиональных актеров и актрис.

Данная французская комедия восьмая по счету картина, дублированная студией "Cinemazadeh".

Режиссером комедии является Филипп Лашо. В главных ролях такие актеры, как Филипп Лашо, Элоди Фонтан, Жюльен Аррути и Тарек Будали.