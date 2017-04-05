CinemaPlus подтвердил отсутствие каких-либо конфликтов с сетью кинотеатров Park Cinema

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Слухи о том, что кинотеатры CinemaPlus и Park Cinema что-то не могут поделить и имеют какой-либо конфликт не соответствуют действительности.

Об этом заявил Report генеральный директор сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде.

По его словам, наоборот, CinemaPlus активно сотрудничает со всеми кинотеатрами, тесно общается с их начальством и периодически приглашает руководителей конкурирующих кинотеатров на свои закрытые вечера и презентации.

"Относительно того момента, почему некоторые фильмы показываются в какой-то сети, а в какой-то не показываются, связано с тем, что каждый кинотеатр имеет свое репертуарное планирование, которое составляется на несколько месяцев вперед. Некоторые местные кинопроизводители прежде чем выпустить фильмы на экраны заранее не советуются с кинотеатрами. Поэтому происходит перенасыщение репертуарного планирования. В связи с этим отсутствие какого-либо отечественного фильма в репертуарной сетке вполне нормально", - заявил гендиректор.

Он отметил, что CinemaPlus всегда поддерживал и будет поддерживать отечественный кинематограф : "Это можно увидеть, просто заглянув на официальный сайт кинотеатра, где можно с легкостью заметить разнообразие большого количества азербайджанских фильмов. Существует ряд причин и доказательств этому. Можно отметить тот факт, что фильм "Али и Нино" был показан только в сети кинотеатров CinemaPlus. Другие же кинотеатры не посчитали финансово-выгодным прокатывать у себя данный фильм.

Права на обладание контентом последних удачных отечественных проектов, таких как "Bayram axşamı" и "Stalinin Başı" были приобретены со стороны прокатной компании, которая дала права показа этих фильмов CinemaPlus на основе более выгодных для себя коммерческих условий".

Заур Дарабзаде подчеркнул, что CinemaPlus - единственная сеть кинотеатров, которая инвестирует в развитие отечественного дубляжа и ежедневно уделяет этим фильмам по несколько сеансов: "Другие кинотеатры считая такие проекты не прибыльными, эти контенты не принимают. Несмотря на то, что дубляж делается со стороны профессионалов на студии Cinemazadeh. Для нас очень важно дать возможность азербайджанскому зрителю смотреть любимые фильмы на родном языке".

Он напомнил, что CinemaPlus также является первой сетью, открывшей современный 5-ти зальный кинотеатр за пределами Баку, в городе Гянджа. "Этот проект даст большой толчок развитию культуры кино не только в столице, но и в других городах Азербайджана", - отметил генеральный директор сети кинотеатров.