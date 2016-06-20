CinemaPlus начал сотрудничать с компанией Uber

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Кинотеатр премиум-класса CinemaPlus 28 Mall начал сотрудничать с компанией Uber.

Как сообщает Report, зрители, желающие посмотреть фильм в кинотеатре CinemaPlus, который расположен в ТЦ 28 Mall, смогут бесплатно пользоваться услугами личного водителя Uber.

Для этого необходимо загрузить мобильное приложение Uber и ввести специальный промокод. С помощью этой акции кинолюбители не будут задумываться о каких-либо платных стоянках и пробках, а смогут в любое время посмотреть фильмы в кинотеатре CinemaPlus 28 Mall. Подробную информацию можно узнать по номеру 119 или 050 2645555.

Хотим отметить, что в Гяндже, во втором по величине городе Азербайджана, состоялось открытие кинотеатра CinemaPlus, который находится по адресу Низами, 8, на 4-ом этаже Торгового центра Xəmsə Park.

Кинотеатр CinemaPlus 28 Mall находится по адресу проспект Азадлыг, 45, Торговый центр 28 Mall, на 5-ом этаже.

Для полной информации загрузите новое мобильное приложение CinemaPlus для смартфона с операционной системой İOS и Android.

https://itunes.apple.com/us/app/cinemaplus/id1072140418?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.promote.cinemaplus