Число стран-участниц "Евровидения-2018" увеличилось до 43

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Число стран, участвующих в международном конкурсе песни "Евровидение-2018", увеличилось до 43, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт конкурса.

На прошлой неделе Европейский вещательный союз объявил об участии в песенном конкурсе 42 стран, однако, список был увеличен на одну позицию за счет Македонии.

На "Евровидении-2018" выступят также Албания, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Молдова, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Великобритания.

Кроме того, организаторы сообщили о начале продаж 30 ноября первых билетов на шоу. Стоимость составляет от 35 евро. Вторая волна продаж билетов назначена на начало 2018 года.

Право принять "Евровидение-2018" получила Португалия после триумфа Сальвадора Собрала на конкурсе в Киеве в нынешнем году. Победу Сальвадору принесла лирическая песня на родном языке "Amar pelos dois".

Напомним, что Азербайджан на конкурсе в 2018 году представит певица Айсель Мамедова.