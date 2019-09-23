"Чернобыль" завоевал примию "Эмми" в категории "лучший мини-сериал"

"Чернобыль" завоевал Emmy в категории "лучший мини-сериал".

Как передает Report, 71-я церемония вручения награды телеакадемии США транслируется на телеканале Fox из Лос-Анджелеса.

В категории коротких сериалов (Limited Series) на награду также претендовали "Побег из тюрьмы Даннемора", "Фосси/Вердон", "Острые предметы" и "Когда они нас увидят".Он также завоевал Emmy за сценарий к "Чернобылю", а премией Emmy за режиссуру мини-сериала отметили режиссера картины Йохана Ренка.

Лучшим актером в мини-сериале стал Джарель Джером за "Когда они нас увидят", а лучшей актрисой телеакадемики назвали Мишель Уильямс за "Фосси/Вердон".

"Чернобыль" – пятисерийный сериал о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий, он вышел на телеканале HBO.