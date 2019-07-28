 Наверх

Роскошный наряд Диляры Казимовой, "бриллиантовый" палец Аниты Цой - чем удивил 3-й день ЖАРЫ - ФОТОРЕПОРТАЖ

Чем удивил 3-й день «ЖАРЫ»

Хиты 90-х на сцене, песни с бакинским акцентом на красной дорожке. В Баку проходит третий день грандиозного международного фестиваля «ЖАРА». 

Как сообщает Report, по красной дорожке прошлись Стас Пьеха, Наташа Королева, Интарс Бусулис, Александр Буйнов, MBAND, Александр Иванов и другие. 

Особое внимание зрителей и журналистов привлекли Диляра Казимова в роскошном и откровенном наряде, и Анита Цой, выйдя на красную дорожку с «бриллиантовым» пальцем. Артистка повредила его во второй день фестиваля. 

Третий день фестиваля был посвящен незабываемым хитам 90-х. На сцене прозвучали самые популярные композиции «Руки Вверх!», Наташи Королевой, Сереги, «НА-НА», «Hi-Fi» и других.

Фото: Эльчин Агаев 

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!