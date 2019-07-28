Роскошный наряд Диляры Казимовой, "бриллиантовый" палец Аниты Цой - чем удивил 3-й день ЖАРЫ - ФОТОРЕПОРТАЖ

Хиты 90-х на сцене, песни с бакинским акцентом на красной дорожке. В Баку проходит третий день грандиозного международного фестиваля «ЖАРА».

Как сообщает Report, по красной дорожке прошлись Стас Пьеха, Наташа Королева, Интарс Бусулис, Александр Буйнов, MBAND, Александр Иванов и другие.

Особое внимание зрителей и журналистов привлекли Диляра Казимова в роскошном и откровенном наряде, и Анита Цой, выйдя на красную дорожку с «бриллиантовым» пальцем. Артистка повредила его во второй день фестиваля.

Третий день фестиваля был посвящен незабываемым хитам 90-х. На сцене прозвучали самые популярные композиции «Руки Вверх!», Наташи Королевой, Сереги, «НА-НА», «Hi-Fi» и других.

Фото: Эльчин Агаев