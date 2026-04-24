    Букмекеры не относят Азербайджан к числу фаворитов Евровидения-2026

    Европейские букмекеры не рассматривают исполнительницу JIVA, представляющую Азербайджан на "Евровидении-2026", в числе фаворитов.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт конкурса, фаворитом нынешнего конкурса считается Финляндия.

    Шансы на победу песни Liekinheitin в исполнении дуэта Линды Лампениус и Пете Паркконена оцениваются в целом в 31 процент.

    Франция, Дания, Австралия и Греция также входят в число главных фаворитов конкурса.

    Напомним, что песня представительницы Азербайджана JIVA называется Just Go. Автором текста и музыки песни является азербайджанский и американский композитор Фуад Джавадов.

    JIVA выступит под номером 2 во втором полуфинале, который состоится 14 мая.

    Bukmeykerlər Azərbaycanı "Avroviziya-2026"da favorit hesab etmir

