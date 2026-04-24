Букмекеры не относят Азербайджан к числу фаворитов "Евровидения-2026"
Шоу-бизнес
- 24 апреля, 2026
- 12:16
Европейские букмекеры не рассматривают исполнительницу JIVA, представляющую Азербайджан на "Евровидении-2026", в числе фаворитов.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт конкурса, фаворитом нынешнего конкурса считается Финляндия.
Шансы на победу песни Liekinheitin в исполнении дуэта Линды Лампениус и Пете Паркконена оцениваются в целом в 31 процент.
Франция, Дания, Австралия и Греция также входят в число главных фаворитов конкурса.
Напомним, что песня представительницы Азербайджана JIVA называется Just Go. Автором текста и музыки песни является азербайджанский и американский композитор Фуад Джавадов.
JIVA выступит под номером 2 во втором полуфинале, который состоится 14 мая.
