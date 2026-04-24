Bukmeykerlər Azərbaycanı "Avroviziya-2026"da favorit hesab etmir
Şou-biznes
- 24 aprel, 2026
- 11:58
Avropalı bukmeykerlər "Avroviziya-2026"da Azərbaycanı təmsil edən JIVA-nı favorit hesab etmir.
"Report" müsabiqənin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, builki müsabiqədə favorit ölkə Finlandiya hesab olunur.
Linda Lampenius və Pete Parkkonen cütünün ifa etdiyi "Liekinheitin" mahnısının qalib gəlmək şansı ümumilikdə 31 faiz qiymətləndirilir.
Fransa, Danimarka, Avstraliya və Yunanıstan da müsabiqənin yaxşılarından hesab olunur.
Məlumat üçün bildirək ki, Azərbaycan təmsilçisi JIVA-nın müsabiqədəki mahnısı "Just Go" adlanır. Mahnının söz və musiqisinin müəllifi azərbaycanlı və amerikalı bəstəkar Fuad Cavadovdur.
JIVA mayın 14-də baş tutacaq ikinci yarımfinal mərhələsində 2 nömrə altında çıxış edəcək.
