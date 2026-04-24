    Bukmeykerlər Azərbaycanı "Avroviziya-2026"da favorit hesab etmir

    24 aprel, 2026
    • 11:58
    Bukmeykerlər Azərbaycanı Avroviziya-2026da favorit hesab etmir

    Avropalı bukmeykerlər "Avroviziya-2026"da Azərbaycanı təmsil edən JIVA-nı favorit hesab etmir.

    "Report" müsabiqənin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, builki müsabiqədə favorit ölkə Finlandiya hesab olunur.

    Linda Lampenius və Pete Parkkonen cütünün ifa etdiyi "Liekinheitin" mahnısının qalib gəlmək şansı ümumilikdə 31 faiz qiymətləndirilir.

    Fransa, Danimarka, Avstraliya və Yunanıstan da müsabiqənin yaxşılarından hesab olunur.

    Məlumat üçün bildirək ki, Azərbaycan təmsilçisi JIVA-nın müsabiqədəki mahnısı "Just Go" adlanır. Mahnının söz və musiqisinin müəllifi azərbaycanlı və amerikalı bəstəkar Fuad Cavadovdur.

    JIVA mayın 14-də baş tutacaq ikinci yarımfinal mərhələsində 2 nömrə altında çıxış edəcək.

    Букмекеры не относят Азербайджан к числу фаворитов "Евровидения-2026"

    Son xəbərlər

    21:34

    Xəzər dənizində 4,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Hadisə
    21:32

    Azərbaycan güləşçiləri Avropa çempionatını 13 medalla başa vurublar

    Fərdi
    21:26

    Goranboyda yeniyetməni elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    21:03

    Tramp İranla danışıqların təfərrüatlarını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    20:52

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Neftçi"ni məğlub edib

    Futbol
    20:48

    Azərbaycan hərbçiləri "EFES-2026" təlimində iştirak üçün Türkiyəyə yola düşüblər

    Hərbi
    20:46

    Tramp: ABŞ Ukraynadakı münaqişəni dayandırmaq üçün işləri davam etdirir

    Digər ölkələr
    20:32

    Kürün İmişlidən keçən hissəsində su artımı stabilləşib

    Hadisə
    20:18

    Abbas Əraqçi Moskvada Putinlə görüşəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti