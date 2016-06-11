Британский певец Род Стюарт посвящен в рыцари

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Британский рок-исполнитель Род Стюарт получил от королевы Великобритании Елизаветы II титул рыцаря за свои заслуги в музыке и благотворительности, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

71-летний Стюарт - теперь официально сэр Родерик - за свою карьеру продал более 100 млн пластинок.

В общей сложности по случаю 90-летнего юбилея королевы были награждены 1149 человек.

Королеве исполнилось 90 лет 21 апреля, однако, согласно традиции, насчитывающей четверть тысячелетия, день рождения британского монарха отмечается дважды.