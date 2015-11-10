 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Британский миллиардер и кинопродюсер Ангад Пол покончил с собой

    По версии следствия, миллиардер выпрыгнул с восьмого этажа из-за финансовых трудностей компании

    Баку. 10  ноября. REPORT.AZ/ Британский миллиардер Ангад Пол покончил с собой, выпрыгнув из окна восьмого этажа в центре Лондона, cообщает Report со ссылкой на  "The Telegraph".

    Издание уточняет, что по версии следствия, пойти на такой шаг Пола заставили финансовые трудности своей компании Caparo Industries, которая из-за банкротства была передана в административное управление. Скотленд-Ярд заявил, что не рассматривает версию об убийстве.

    Ангад Пол также был любителем и знатоком кино — он продюсировал 12 фильмов, среди которых "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi