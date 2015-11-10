Британский миллиардер и кинопродюсер Ангад Пол покончил с собой

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Британский миллиардер Ангад Пол покончил с собой, выпрыгнув из окна восьмого этажа в центре Лондона, cообщает Report со ссылкой на "The Telegraph".

Издание уточняет, что по версии следствия, пойти на такой шаг Пола заставили финансовые трудности своей компании Caparo Industries, которая из-за банкротства была передана в административное управление. Скотленд-Ярд заявил, что не рассматривает версию об убийстве.

Ангад Пол также был любителем и знатоком кино — он продюсировал 12 фильмов, среди которых "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш".