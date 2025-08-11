Би-би-си: умер актер Рэй Брукс

Английский актер Рэй Брукс, получивший известность благодаря участию в британских телевизионных программах в 1960-1980-х годах, скончался на 87-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на членов семьи артиста.

По их словам, Брукс умер 9 августа после непродолжительной болезни. Уточняется, что последние несколько лет он также страдал деменцией.

Актер прославился в Великобритании после драмы "Кэти, вернись домой" (Cathy Come Home, 1966), в которой сыграл главную мужскую роль, и озвучки детского телешоу "Мистер Бенн" (Mr. Benn, 1971-2005). Помимо этого, Брукс снялся в телесериалах "Большая сделка" (Big Deal, 1984-1986) и "Проблемы роста" (Growing Pains, 1992), а также в фильме "Сноровка... и как ее приобрести" (The Knack... and How To Get It, 1965), за роль в котором получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.