Бейонсе обновила рекорд по количеству "Грэмми" среди женщин

Всего Бейонсе теперь имеет 28 статуэток премии "Грэмми", побив рекорд кантри-певицы Элисон Краусс

Американская исполнительница Бейонсе обновила рекорд по числу побед в номинациях за всю историю премии "Грэмми" среди женщин. Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS.

Так, в ходе 63-й церемонии певица стала победительницей в номинациях "Лучшее музыкальное видео" за клип на песню "Brown Skin Girl", а также в категории "Лучшая песня в жанре R&B" за "Black Parade".

Кроме того, она победила в номинации "Лучшая рэп-песня", исполнив трек "Savage" с рэп-исполнительницей Megan Thee Stallion.

Всего Бейонсе теперь имеет 28 статуэток премии "Грэмми", побив рекорд кантри-певицы Элисон Краусс. Наибольшее число побед в номинациях на данный момент зафиксировано у дирижера сэра Георга Шолти, получившего 31 победу в премии.

На 52-й церемонии "Грэмми" в 2010 году Бейонсе получила 10 номинаций за один год, что также стало рекордом церемонии.