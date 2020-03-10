Азербайджан представил песню на "Евровидение-2020" - ВИДЕО

Общественное телевидение Азербайджана (Ictimai TV) анонсировало песню и клип представителя страны Efendi на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020".

Песня "Cleopatra" была написана нидерландскими авторами Аланом Рой Скоттом, Сарой Лейк и Люком Ван Бирсом, который также совместно с Тони Корнелиссеном выступил в роли продюсера песни. В ней гармонично сочетаются этнические мотивы с современным звучанием. В композиции звучат азербайджанские национальные инструменты - уд, балабан и тар, включенный в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Как отмечают авторы песни, "Cleopatra" - это песня о свободе, доверии внутреннему голосу, о том, чтобы оставаться "королевой" даже тогда, когда все становится непросто, особенно если кто-то вас предает или причиняет боль. Песня призвана вдохновить людей быть такими, какие они есть, и гордиться собой - так же, как Клеопатра, которая пережила сложную любовную историю, горе и предательство, но показала свою силу и запомнилась в истории как символ женской независимости.

Клип на песню был снят режиссером и оператором-постановщиком Алексом Ламахом в историческом заповеднике Гобустан. Продюсером клипа выступил Иса Меликов. Впервые за долгое время клип для конкурса "Евровидение" был снят в Азербайджане.

Efendi участвовала в отборном этапе конкурса "Евровидение" 5 лет. Ранее она принимала участие в таких популярных музыкальных проектах, как "Yeni ulduz" и "Səs Azərbaycan" (3-е место), где она запомнилась своими сильными вокальными данными. В 2017 году принимала участие в международном вокальном телевизионном проекте "Silk Way Star" (3-е место) в Алмате, а в 2019 успешно представила Азербайджан на международном фестивале "Voice of Nur-Sultan" в городе Нур-Султан.

Полуфиналы конкурса "Евровидения-2020" состоятся 12 и 14 мая, а финал пройдет 16 мая в "Ahoy Arena". Девиз конкурса – Open up! ("Откройся!"). Представитель Азербайджана будет выступать во второй части первого полуфинала.