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    Азербайджанский музыкант выступил с концертом в Париже

    Париж. 29 сентября. REPORT.AZ/ В столице франции в Париже состоялся концерт азербайджанского джазового мастера Асадли Этибара.

    Как сообщает западноевропейское бюро Report, французскими поклонниками с большим интересом были встречены собственные произведения азербайджанского музыканта,  а также "Лай-лай" Фикрета Амирова.

    Бурными аплодисментами был встречен мугам в исполнении отца Этибара Асадли, азербайджанского ханенде Сахиба Асадли. Э.Асадли удалось создать успешный синтез, экспериментируя такими жанрами музыки, как мугам, дапстеп, поп и рэп.

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