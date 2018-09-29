Азербайджанский музыкант выступил с концертом в Париже

Париж. 29 сентября. REPORT.AZ/ В столице франции в Париже состоялся концерт азербайджанского джазового мастера Асадли Этибара.

Как сообщает западноевропейское бюро Report, французскими поклонниками с большим интересом были встречены собственные произведения азербайджанского музыканта, а также "Лай-лай" Фикрета Амирова.

Бурными аплодисментами был встречен мугам в исполнении отца Этибара Асадли, азербайджанского ханенде Сахиба Асадли. Э.Асадли удалось создать успешный синтез, экспериментируя такими жанрами музыки, как мугам, дапстеп, поп и рэп.