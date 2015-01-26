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    ​Азербайджанская актриса выходит замуж за гражданина Турции

    Актриса: Один из турецких театров предлагает мне работу

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Сегодня свадьба актрисы Театра юного зрителя Нигяр Бахадыргызы.

    Как сообщает Report, на свадьбу с гражданином Турции Эрселом Актаром приглашены известные представители театра и кино.

    Как сообщила Report актриса, через неделю они сыграют свадьбу и в Турции: "После свадьбы некоторое время буду в Турции. Однако я обязательно должна вернуться в Баку, так как у меня роли в театре и я заключила контракты. Бросить свои роли в спектаклях я не могу. Однако в будущем намерена продолжить карьеру в Турции. Один из турецких театров предлагает мне работу, однако принимать предложение я не тороплюсь, так как у меня еще много дел в Баку".

    Отметим, что актриса познакомилась с Эрселом Актаром на гала-вечере фильма "Ходжа" в Турции. Пара обручилась в апреле прошлого года. 

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