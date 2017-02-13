Азербайджанец-участник конкурса "Голос Украины": Для поездки я занял деньги - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

"В Азербайджане я не смог пройти даже кастинг проводимого конкурса"

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Интервью информагентства Report с азербайджанским участником проходящего в Украине песенного конкурса "Голос Украины" Джавидом Мамедовым:

- Если не трудно, расскажите о себе.

- Я живу в Гяндже. Мне 24 года. У меня среднее образование. Обучался по классу фортепиано в Гянджинской детской музыкальной школе №1 имени Фикрета Амирова. Вокалом никогда не занимался, просто, у меня своеобразный тембр и поэтому мое исполнение нравится слушателям.

До конкурса я работал слесарем в Гяджинском локомотивном депо.

- С каких пор занимаетесь музыкой?

- Музыкой я занимался с детства. Потом меня пригласили работать в ресторан. Я принял участие в конкурсе с помощью одного из моих друзей, с которым познакомился в ресторане. Мой друг отправил запись с моим исполнением в Украину, но я об этом ничего не знал. Мое исполнение было записано на диктофон телефона, то есть без аранжировки и компьютерного вмешательства… Наверное это судьба, меня одобрили и я получил приглашение на кастинг.

- Принимали ли Вы участие в проводимых в Азербайджане музыкальных конкурсах?

- Однажды я обращался, однако не смог пройти кастинг. Не хочу называть конкурс.

- Как Вы поехали в Украину?

- Я отправился один. Хотя мое финансовое положение оставляло желать лучшего, я принял это приглашение как один из самых крупных шансов в своей жизни. Поэтому, подумал, что должен сделать все для участия в конкурсе. Для поездки пришлось занять денег, так как моя зарплата слесаря составляла 180 манатов. Я не смог бы накопить требуемую сумму для проживания там некоторое время.

Меня очень поддержали проживающие в Украине азербайджанцы. Один из наших соотечественников даже предложил мне оставаться у него дома, поэтому каких-либо проблем с этим вопросом у меня не возникло. За время пребывания в Украине я находил работу и подрабатывал, чтобы иметь деньги на каждодневные расходы.

- Каковы Ваши дальнейшие планы?

- Намерен продолжить заниматься музыкой. У меня есть некоторые замыслы. Я хорошо знаю оркестровку и могу собрать оркестр. Хотелось бы организовать концерт с оркестром.

То есть, хочу проделать качественную работу, предоставить зрителю духовную пищу.

- Чем занимаетесь на данный момент, Вы больше не работаете слесарем?

- Я уже около месяца ушел с работы. Сейчас работаю в Баку в области музыки. Хочу продолжить деятельность в этом направлении. Получаю частные уроки по вокалу, также изучаю английский язык. То есть, свое будущее хочу связать с музыкой и искусством.