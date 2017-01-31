Азербайджан выступит в первом полуфинале конкурса "Евровидение-2017"

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В киевской городской администрации состоялась жеребьевка полуфиналов песенного конкурса "Евровидение-2017".

Как сообщает Report, сначала мэр принимавшего конкурс в прошлом году Стокгольма Эва-Луиза Эрландссон Слорах передала мэру Киева Виталию Кличко символический ключ принимающего конкурс города.

Азербайджан в результате жеребьевки выступит в первой части первого полуфинала, в котором также выступят Черногория, Финляндия, Грузия, Португалия, Бельгия, Швеция, Албания, Австралия.

Во второй части первого полуфинала выступят Кипр, Словения, Армения, Молдова, Чехия, Латвия, Исландия, Греция, Польша. Из стран "большой пятерки", которые сразу попадают в Большой финал, в этом полуфинале будут голосовать Италия, Испания, Великобритания.

В первой части второго полуфинала выступят Македония, Мальта, Нидерланды, Сербия, Дания, Россия, Румыния, Венгрия, Австрия, Ирландия.

Во второй части второго полуфинала выступят Швейцария, Эстония, Израиль, Болгария, Сан-Марино, Литва, Хорватия, Норвегия, Беларусь. В этом полуфинале из "большой пятерки" будут голосовать Германия, Франция и принимающая конкурс в этом году Украина.

Напомним, что конкурс "Евровидение-2017" состоится 9, 11, 13 мая в Киеве.

Азербайджан на конкурсе представит певица Диана Гаджиева.