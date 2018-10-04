Американский актер приступил к съемкам фильма о жизни Джона Рэмбо

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Известный американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне приступил к съемкам фильма о жизни ветерана Вьетнамской войны Джона Рэмбо.

Как передает Report, об этом сообщил сам актер, поделившись фотографиями в своем аккаунте в Instagram.

Под фотографией в ковбойской форме, брюках, шляпе, перчатках и верхом на коне С.Сталлоне написал: "Этой ночью мы приступаем к съемкам".

72-летний актер отметил, что уже начал тренироваться для съемок.

Отметим, что первый фильм о Рэмбо - "Первая кровь" был снят в 1982 году. Режиссером фильма был Тед Котчефф, бюджет картины составил 15 миллионов долларов. В мировом кинопрокате фильм заработал более 125 миллионов долларов. К съемкам этого фильма сначала приглашали Клинта Иствуда, Джона Траволту и других известных актеров, однако роль Рэмбо досталась именно С.Сталлоне. В связи с популярностью фильма были экранизированы также 2, 3 и 4 серии.