Альбом азербайджанской рэп-группы стал платиновым в России

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Альбом азербайджанской рэп-группы HammAli & Navai получил платиновый статус в России.

Как сообщает Report, об этом исполнитель HammAli написал на своей странице в социальной сети.

Альбом под названием "Janavi", в который включен хит этого лета песня "Пустите меня на танцпол", получил платиновый статус по продажам.

Песня набрала на данный момент около 61 млн просмотров в YouTube.

Отметим, что в России альбомы считаются платиновыми при продаже 10 тысяч экземпляров.