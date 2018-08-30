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    Альбом азербайджанской рэп-группы стал платиновым в России

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Альбом азербайджанской рэп-группы HammAli & Navai получил платиновый статус в России.

    Как сообщает Report, об этом исполнитель HammAli написал на своей странице в социальной сети.

    Альбом под названием "Janavi", в который включен хит этого лета песня "Пустите меня на танцпол", получил платиновый статус по продажам.

    Песня набрала на данный момент около 61 млн просмотров в YouTube.

    Отметим, что в России альбомы считаются платиновыми при продаже 10 тысяч экземпляров.

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