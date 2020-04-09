Актер Джордж Клуни выделил 1 млн долларов на борьбу с COVID-19

Американский актер Джордж Клуни и его жена Амаль Клуни, пожертвовали более 1 млн долларов США на помощь пострадавшим от пандемии COVID-19.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Так, из этой суммы 300 тыс. долларов США пойдут на нужды британской национальной системы здравоохранения, благотворительному продовольственному фонду в Ливане, а также на поддержку больниц в итальянской Ломбардии, наиболее пострадавшей от COVID-19.

Кроме того, 500 тыс. долларов США будут направлены в благотворительный фонд Motion Picture and Television и профсоюзную организацию, объединяющую американских актеров, 250 тыс. долларов США - фонду Los Angeles Mayors, помогающему медработникам, бездомным и пожилым людям, пострадавшим от пандемии.