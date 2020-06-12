Адвокат Михаила Ефремова: Это дело не отличается от сотен таких же

Заслуженный артист России, известный российский актер Михаил Ефремов на днях совершил в Москве автомобильную аварию со смертельным исходом. Интересы актера в суде представляет российский адвокат азербайджанского происхождения Эльман Пашаев. В эксклюзивном интервью российскому бюро Report Э.Пашаев рассказал о слухах вокруг этого дела и предстоящем суде.

-Расскажите, как вы согласились взять это крайне резонансное в России дело?

-Это моя работа. Здесь нет ничего сложного. Есть два типа адвокатов - те, кто с утра до вечера выступают перед камерами и есть вторая категория, которая работает с утра до ночи и у которых не хватает времени даже видеть своих родных и близких.

Нужно понимать, что это дело не отличается от сотен таких же дел. Да, оно резонансное, но ежедневно, что в России, что в Азербайджане происходят десятки таких же ДТП. Если бы Михаил Ефремов был единственным человеком, который это сделал, мы могли бы осуждать его, но это было непредумышленно.

Михаил Ефремов

Ходят слухи о том, что около 40 адвокатов отказались от этого дела, это ложь. Их семья от адвокатов отбивается больше, чем от журналистов. Для многих адвокатов это хороший пиар. Для нас же важно профессионально выполнить свою работу и довести ее до конца.

-Как вы в целом прокомментируете данную ситуацию?

-Мы пока никак не можем ее комментировать. Так как это крайне резонансное дело, мы дали следователю подписку о неразглашении. Также есть определенные моменты, по которым следствие пока разбирается. Когда разбирательство закончится, мы подробно все прокомментируем. Могу сказать только то, что следствие движется.

Место аварии

-Когда ожидается суд?

-Больше всего времени уходит на экспертизы, но он состоится в ближайшее время. И из-за резонансности самого дела, и из-за скорого голосования по поправкам в конституцию, чем раньше пройдет суд, тем лучше.

8 июня заслуженный артист Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, совершил в Москве автомобильную аварию со смертельным исходом. Актер, находясь за рулем автомобиля марки Jeep Grnd Cherokee, выехал на полосу встречного движения и столкнулся автомобилем Lada. По данным МВД России, водитель автомобиля Lada, 57-летний курьер Сергей Захаров, скончался в больнице от множественных травм и обильной кровопотери. Против Ефремова было возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.