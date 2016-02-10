Министр культуры Азербайджана прокомментировал скандал между народными артистками

"Подобными выходками деятели искусства позорят себя перед народом"

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Абульфас Гараев прокомментировал скандал между народными артистками.

Как сообщает Report, министр отметил, что переписки народных артисток, их высказывания в адрес друг друга бессмысленны: "Люди должны соблюдать этические нормы, независимо от того, являются ли они народными артистами, рабочими, рядовыми гражданами".

Он заявил, что общество должно иметь свою внутреннюю культуру: "Говоря об искусстве, представляются выставки, концерты, однако, к сожалению, деятели культуры являются людьми, определяющими образ жизни общества. Каждый народный артист должен серьезно подумать о своих действиях и поведении. К сожалению, некоторые представители шоу-бизнеса совершают подобные действия. Это происходит и в мировом шоу-бизнесе. Некоторые деятели искусства делают это в целях сенсации, для того, чтобы оставаться в центре внимания".

А.Гараев подчеркнул, что подобными выходками деятели искусства позорят себя перед народом.

Отметим, что в последние дни возник скандал между народными артистками Ильхамой Гулиевой, Айгюн Кязимовой, Флорой Керимовой, Назпери Досталиевой, заслуженной артисткой Эльзой Сеиджахан, которые обвиняют друг друга в различных действиях, в том числе преступного характера.