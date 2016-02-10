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    Министр культуры Азербайджана прокомментировал скандал между народными артистками

    Абульфас Гараев: Некоторые деятели искусства делают это в целях сенсации, для того, чтобы оставаться в центре внимания

    "Подобными выходками деятели искусства позорят себя перед народом"

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Абульфас Гараев прокомментировал скандал между народными артистками.

    Как сообщает Report, министр отметил, что переписки народных артисток, их высказывания в адрес друг друга бессмысленны: "Люди должны соблюдать этические нормы, независимо от того, являются ли они народными артистами, рабочими, рядовыми гражданами".

    Он заявил, что общество должно иметь свою внутреннюю культуру: "Говоря об искусстве, представляются выставки, концерты, однако, к сожалению, деятели культуры являются людьми, определяющими образ жизни общества. Каждый народный артист должен серьезно подумать о своих действиях и поведении. К сожалению, некоторые представители шоу-бизнеса совершают подобные действия. Это происходит и в мировом шоу-бизнесе. Некоторые деятели искусства делают это в целях сенсации, для того, чтобы оставаться в центре внимания".

    А.Гараев подчеркнул, что подобными выходками деятели искусства позорят себя перед народом.

    Отметим, что в последние дни возник скандал между народными артистками Ильхамой Гулиевой, Айгюн Кязимовой, Флорой Керимовой, Назпери Досталиевой, заслуженной артисткой Эльзой Сеиджахан, которые обвиняют друг друга в различных действиях, в том числе преступного характера. 

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