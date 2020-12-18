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Российско-азербайджанская граница закрывается до 1 марта следующего года

Российско-азербайджанская граница закрывается до 1 марта следующего года "В связи с резким ростом числа людей, заразившихся коронавирусом как в России, так и в Азербайджане, а также введением внутри нашей страны строгих карантинных мер, сухопутная государственная граница между Российской Федерацией (Республика Дагестан) и Азер
Студия "Report"
18 декабря 2020 г. 19:19
Российско-азербайджанская граница закрывается до 1 марта следующего года

"В связи с резким ростом числа людей, заразившихся коронавирусом как в России, так и в Азербайджане, а также введением внутри нашей страны строгих карантинных мер, сухопутная государственная граница между Российской Федерацией (Республика Дагестан) и Азербайджанской Республикой для перехода граждан будет закрыта до 1 марта 2020 года".

Об этом российскому бюро Report сообщили в посольстве Азербайджана в Российской Федерации.

"Учитывая зимнее время года, неблагоприятную погоду, отсутствие инфраструктуры и бытовых условий, во избежание серьёзных проблем, посольство убедительно просит граждан Азербайджанской Республики воздержаться от поездок в Дагестан с целью пересечения границы", - говорится в информации.

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