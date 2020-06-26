Заявление УМК о совершении Хаджа

Из посольства Саудовской Аравии в Азербайджане поступило письмо на имя председателя Управления мусульман Кавказа, шейхуль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.

Как сообщили Report в УМК, в ведомство представили заявление министерства по хаджу и умре Саудовской Аравии с сопроводительным письмом посла Хамада бин Абдуллы бин Худейра.

В документе говорится, что в условиях продолжающейся пандемии, распространении ее на глобальном уровне было решено, что совершение хаджа может быть организовано очень маленьким числом. Целью этого является организация данного ритуала в безопасной для здоровья форме.

В заявлении подчеркивается, что Служитель Двух Святынь испытывает гордость ежегодно оказывать услуги миллионам паломников Хаджа и Умры, данное решение исходит из устойчивых усилий вернуть паломников в свои страны в безопасности и здравии.

Управление мусульман Кавказа поприветствовало заявление министерства по хаджу и умре Саудовской Аравии и признало необходимость указанных в нем моментов.