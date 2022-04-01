Завтра в Азербайджане начинается месяц Рамазан

Завтра в Азербайджане начинается месяц Рамадан.

Завтра в Азербайджане начинается месяц Рамадан.

Как сообщает Report, в этом году появление на горизонте полумесяца, знаменующего начало нового месяца по календарю Хиджры, то есть 1-го дня Рамазана, придется в стране на 2 мая по григорианскому календарю.

Согласно календарю месяца Рамазан, в этом году ночи Предопределения придутся на 19 (ночь с 18 на 19), 21 (ночь с 20 на 21), 23 (ночь с 22 на 23) и 27 мая.

Праздник Рамазан будет отмечаться в первый день месяца Шавваль - 2 мая. Согласно соответствующему решению Кабинета министров, в стране два дня - 2 и 3 мая - будут праздничными.