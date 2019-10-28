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Завтра последний день месяца Сафар

Завтра последний день месяца Сафар
© Report.az

Завтра, 29 октября, последний день месяца Сафар.

Как сообщает Report, начало священного месяца Мухаррам, знаменующее собой наступление нового 1441 года по Хиджре у мусульман, в этом году пришлось на 1 сентября и завершилось 29 сентября по григорианскому календарю, затем наступил месяц Сафар.

В большинстве регионов Азербайджана в эти два месяца (Мухаррам и Сафар) не справляют пышные торжества, включая свадьбы, обручения, помолвки. 

После Сафара по календарю Хиджри начинается месяц Раби уль-авваль.

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