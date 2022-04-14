Зампредседателя Госкомитета: В Азербайджане полная свобода вероисповедания

В Азербайджане обеспечена полная свобода вероисповедания, в нашей стране одинаково уважительно относятся ко всем.

В Азербайджане обеспечена полная свобода вероисповедания, в нашей стране одинаково уважительно относятся ко всем.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров заявил журналистам в Гадруте.

По его словам, в освобождении оккупированных земель Азербайджана помимо дальновидной политики президента и Верховного главнокомандующего страны Ильхама Алиева и смелости армии также важную роль сыграло и единство народа и действующих в стране религиозных конфессий.

С. Гейдаров отметил, что во время второй карабахской войны армяне пытались представить ее миру в том числе как религиозную, но благодаря политике президента, единства представителей религиозных конфессий и информационной войне эти планы Армении не увенчались успехом.