О нас
Аудио новости

Зампредседателя Госкомитета: В Азербайджане полная свобода вероисповедания

Зампредседателя Госкомитета: В Азербайджане полная свобода вероисповедания В Азербайджане обеспечена полная свобода вероисповедания, в нашей стране одинаково уважительно относятся ко всем.
Религия
14 апреля 2022 г. 15:03
Зампредседателя Госкомитета: В Азербайджане полная свобода вероисповедания
Сиявуш Гейдаров

В Азербайджане обеспечена полная свобода вероисповедания, в нашей стране одинаково уважительно относятся ко всем.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров заявил журналистам в Гадруте.

По его словам, в освобождении оккупированных земель Азербайджана помимо дальновидной политики президента и Верховного главнокомандующего страны Ильхама Алиева и смелости армии также важную роль сыграло и единство народа и действующих в стране религиозных конфессий.

С. Гейдаров отметил, что во время второй карабахской войны армяне пытались представить ее миру в том числе как религиозную, но благодаря политике президента, единства представителей религиозных конфессий и информационной войне эти планы Армении не увенчались успехом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Новелла Джафароглу: В Азербайджане каждый может исповедовать ту или иную религию
Новелла Джафароглу: В Азербайджане каждый может исповедовать ту или иную религию
12 апреля 2022 г. 15:05
Саудовская Аравия разрешила совершить хадж 1 млн паломников в год
Саудовская Аравия разрешила совершить хадж 1 млн паломников в год
9 апреля 2022 г. 06:00
Издана книга Албанские памятники Карабаха и Восточного Зангезура
Издана книга "Албанские памятники Карабаха и Восточного Зангезура"
5 апреля 2022 г. 15:30
Начался священный месяц Рамазан
Начался священный месяц Рамазан
2 апреля 2022 г. 00:01
Завтра в Азербайджане начинается месяц Рамазан
Завтра в Азербайджане начинается месяц Рамазан
1 апреля 2022 г. 10:06
Совет казиев УМК издал фетву в связи с месяцем Рамазан
Совет казиев УМК издал фетву в связи с месяцем Рамазан
29 марта 2022 г. 16:16
Внесены изменения в правила, связанные с госреестром юридических лиц
Внесены изменения в правила, связанные с госреестром юридических лиц
18 февраля 2022 г. 19:40
Албано-удинская христианская религиозная община Азербайджана распространила заявление
Албано-удинская христианская религиозная община Азербайджана распространила заявление
8 февраля 2022 г. 21:20
Албано-Удинская христианская община: Мы готовы сотрудничать с Армяно-григорианской церковью
Албано-Удинская христианская община: Мы готовы сотрудничать с Армяно-григорианской церковью
8 февраля 2022 г. 16:59
Госкомитет прокомментировал поправки в закон О свободе вероисповедания
Госкомитет прокомментировал поправки в закон "О свободе вероисповедания"
4 февраля 2022 г. 18:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi