За счет личных средств президента Ильхама Алиева восстановлена мечеть Мухтарова во Владикавказе

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Делегация во главе с председателем Управления мусульман Кавказа шейхульисламом гаджи Аллахшукюром Пашазаде отправится 26 января во Владикавказ, столицу российской Республики Северная Осетия-Алания.

Как сообщили Report в пресс-службе УМК, делегация примет участие в церемонии открытия в городе Владикавказ мечети Мухтарова, восстановленной за счет личных средств президента Азербайджана.

Сообщается, что мечеть была построена в 1908 году азербайджанским меценатом Муртузой Мухтаровым. Члены Верховного религиозного совета кавказских народов обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с восстановлением здания мечети, соединяющей в себе самые прекрасные традиции восточной архитектуры. Благодаря особому вниманию главы государства мечеть была реконструирована.

В день открытия во Владикавказе состоится конференция, посвященная этому событию, имеющему особую значимость с точки зрения исторических культурно-нравственных связей между Азербайджаном, Россией, Северной Осетией-Аланией. На конференции примут участие члены Верховного религиозного совета кавказских народов, известные деятели науки и религии. Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде и члены азербайджанской делегации выступят на данной конференции.

В рамках визита ожидается встреча азербайджанской делегации с руководством Северной Осетии.