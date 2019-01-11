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    За незаконную религиозную пропаганду из Азербайджана депортированы иностранцы

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Из Азербайджана депортированы иностранные граждане, занимавшиеся незаконной религиозной пропагандой.

    Об этом сообщили Report в Госкомитете по работе с религиозными образованиями.

    В результате совместных мероприятий, проведенных министерством внутренних дел, Госкомитетом по работе с религиозными образованиями и Службой государственной безопасности в жилом доме, расположенном в поселке М.А.Расулзаде в Бинагадинском районе города Баку была обнаружена незаконная религиозная деятельность, в которой принимала участие и группа иностранных граждан.

    В соответствии с установленными требованиями в отношении иностранных граждан, которые под видом гуманитарной помощи по указанному адресу занимались миссионерской деятельностью, в том числе незаконной религиозной пропагандой, в административном порядке был составлен протокол и направлен в суд.

    Согласно решению суда, эти иностранные граждане были оштрафованы и депортированы из Азербайджана.

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