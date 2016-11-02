Четыре мечети закрыли власти Франции

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Четыре мечети были закрыты во Франции в соответствии с мерами, предусмотренными режимом чрезвычайного положения.

Как передает Report, об этом сообщили во французском МВД.

"Данные мечети служили для распространения радикальной идеологии, которая не соответствует ценностям Французской Республики и представляют угрозу общественной безопасности", - говорится в распространенном Министерством внутренних дел коммюнике.

Все из указанных молельных домов находились в столичном регионе Иль-де-Франс поблизости от Парижа: в департаментах Валь-де-Марн, Ивелин и Сена-Сен-Дени.

Режим ЧП во Франции был введен после терактов в Париже в ноябре 2015 года. Изначально планировалось, что он будет действовать только несколько месяцев, однако сроки постоянно продлевались. Власти Франции неоднократно подчеркивали, что террористическая угроза в стране сегодня находится на максимальном уровне.