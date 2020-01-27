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Выросла стоимость Хаджа для азербайджанских паломников

Выросла стоимость Хаджа для азербайджанских паломников

С сегодняшнего дня в Азербайджане начался прием документов для совершения паломничества (Хадж).

Как сообщает Report, 4 человека уже подали необходимые документы.

Прием документов продолжится до мая.

В этом году желающий совершить Хадж должен будет заплатить 4490 долларов, что на 205 долларов дороже, чем в прошлом году (4285 долларов).

Выделенная для Азербайджана квота не изменилась (приблизительно 1400).

Напомним, что в Азербайджане вопросами паломничества Хадж официально занимается Управление мусульман Кавказа.

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