С завтрашнего дня азербайджанские паломники начнут отправляться в Хадж

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Со 2 сентября азербайджанские паломники начнут отбывать в Саудовскую Аравию для совершения Хаджа.
Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы Управления мусульман Кавказа Рагима Дадашева.
Ежедневно будут осуществляться два авиарейса и отправляться по 350 паломников.
Первая группа паломников вылетит в Саудовскую Аравию 2 сентября в 08:00, а вторая - вечером в 18:30.
Остальные паломники будут отправлены в те же часы 3 и 4 сентября.
Отметим, что в этом году из Азербайджана в Хадж отправятся 1050 человек.
Aygün İbrahimovaАвтор новости
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