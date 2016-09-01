С завтрашнего дня азербайджанские паломники начнут отправляться в Хадж

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Со 2 сентября азербайджанские паломники начнут отбывать в Саудовскую Аравию для совершения Хаджа.

Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы Управления мусульман Кавказа Рагима Дадашева.

Ежедневно будут осуществляться два авиарейса и отправляться по 350 паломников.

Первая группа паломников вылетит в Саудовскую Аравию 2 сентября в 08:00, а вторая - вечером в 18:30.

Остальные паломники будут отправлены в те же часы 3 и 4 сентября.

Отметим, что в этом году из Азербайджана в Хадж отправятся 1050 человек.