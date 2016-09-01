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    С завтрашнего дня азербайджанские паломники начнут отправляться в Хадж

    Первый рейс запланирован на 2 сентября в 8:00

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Со 2 сентября азербайджанские паломники начнут отбывать в Саудовскую Аравию для совершения Хаджа.

    Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы Управления мусульман Кавказа Рагима Дадашева.

    Ежедневно будут осуществляться два авиарейса и отправляться по 350 паломников.

    Первая группа паломников вылетит в Саудовскую Аравию 2 сентября в 08:00, а вторая - вечером в 18:30.

    Остальные паломники будут отправлены в те же часы 3 и 4 сентября.

    Отметим, что в этом году из Азербайджана в Хадж отправятся 1050 человек. 

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